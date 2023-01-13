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Смольский и Алимбекова выиграли спринт в Кубке Беларуси по биатлону
В Раубичах стартовал розыгрыш Кубка Беларуси по биатлону, пишет БелТА.
Сегодня в женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами уверенную победу одержала чемпионка Олимпиады-2018 Динара Алимбекова, показавшая результат 20 мин. 33,2 сек. при безупречной стрельбе. Серебряная медаль у Ирины Кручинкиной (22 мин. 40,3 сек.; 3 промаха), бронза досталась Наталье Карницкой (23 мин. 08,5 сек.; 2).
В мужском спринте на 10 км лучшим стал серебряный призер ОИ-2022 Антон Смольский, который при двух промахах на стрельбище показал время 23 мин. 21,6 сек. Иван Тулатин отстал от победителя на 21,6 сек., допустив лишь один промах на двух огневых рубежах, бронзу завоевал Дмитрий Лазовский (+27,0 сек.; 1).
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