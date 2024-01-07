Антон Смольский оформил золотой хет-трик на домашнем этапе Кубка Содружества по биатлону

В РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" близится к завершению третий этап розыгрыша международного Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/24, пишет БЕЛТА.



Участие в соревнованиях принимают сильнейшие биатлонисты Беларуси и России. Программу заключительного дня турнира открыл мужской масс-старт на 15 километров. Лучший результат среди наших спортсменов вновь показал лидер общего зачета Кубка Антон Смольский. Белорус допустил по промаху на втором и третьем огневых рубежах, ввиду чего подходил к заключительной стойке на седьмой позиции. Но благодаря точной стрельбе и осечкам конкурентов Антон убежал на финальную петлю вторым вслед за россиянином Рустамом Каюмовым.



На заключительном круге белорус обошел соперника и в итоге вновь финишировал первым - ранее Смольский стал победителем спринта и гонки преследования.



Таким образом, Смольский стал победителем всех трех гонок на этапе в "Раубичах" - спринта, преследования и масс-старта. На завершающий этап Кубка Содружества, который пройдет в апреле в Мурманске, Антон отправится в желтой майке лидера генеральной классификации. Что касается сегодняшних результатов других белорусов, то Максим Воробей стал 7-м, Дмитрий Лазовский - 12-м, Иван Тулатин - 14-м, Илья Авсеенко - 15-м, Павел Белько - 19-м, Роман Елетнов – 23-м, Степан Данилов, Никита Лобастов, Александр Голяк и Александр Кошин заняли места с 26-го по 29-е среди тридцати участников. В 14.00 сильнейших в этом виде программы начнут определят девушки.

