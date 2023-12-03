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Смольский занял второе место в масс-старте на этапе Кубка России по биатлону
В Ханты-Мансийске продолжается второй этап Кубка России по биатлону с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Утром воскресенья в Ханты-Мансийске состоялся большой масс-старт, участие в котором приняли 60 биатлонистов, в том числе семеро представителей Беларуси. Долгое время лучшим из наших спортсменов был Максим Воробей, который после половины гонки шел в тройке лучших. Однако на второй части дистанции Воробей вывалился из десятки, и шанс на призы остался только у Антона Смольского. Последнюю стойку без промахов среди лидеров прошли только Смольский и Эдуард Латыпов, которые и разыграли победу на пятом круге. Латыпов оказался быстрее, у Антона - серебро,
БЕЛТА.
Эта медаль стала для белоруса второй на этом этапе после бронзы в спринте.В топ-10 масс-старта среди наших биатлонистов также финишировали Никита Лобастов (7-е место) и Иван Тулатин (8-е). В 11.30 по минскому времени сильнейших в этом виде программы определят девушки.
Фото из открытых интернет-источников
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