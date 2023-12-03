Смольский занял второе место в масс-старте на этапе Кубка России по биатлону

Утром воскресенья в Ханты-Мансийске состоялся большой масс-старт, участие в котором приняли 60 биатлонистов, в том числе семеро представителей Беларуси. Долгое время лучшим из наших спортсменов был Максим Воробей, который после половины гонки шел в тройке лучших. Однако на второй части дистанции Воробей вывалился из десятки, и шанс на призы остался только у Антона Смольского. Последнюю стойку без промахов среди лидеров прошли только Смольский и Эдуард Латыпов, которые и разыграли победу на пятом круге. Латыпов оказался быстрее, у Антона - серебро,