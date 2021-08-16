Смотрите больше спортивных событий в рубрике "Матчбол"

Четыре самых сильных хоккейных клуба Беларуси разыграли первый трофей в сезоне - Кубок Руслана Салея. Большой спортивный праздник прошел накануне на льду "Чижовка-Арены". Второй год подряд кубок завоевало минское "Динамо", которым руководит Крэйг Вудкрофт. После этого триумфа он сконцентрируется на национальной сборной Беларуси, потому что впереди борьба за путевку на Олимпийские игры в Пекине. Больше спортивных событий в рубрике "Матчбол" (видео).