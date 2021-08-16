3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Смотрите больше спортивных событий в рубрике "Матчбол"
Четыре самых сильных хоккейных клуба Беларуси разыграли первый трофей в сезоне - Кубок Руслана Салея. Большой спортивный праздник прошел накануне на льду "Чижовка-Арены". Второй год подряд кубок завоевало минское "Динамо", которым руководит Крэйг Вудкрофт. После этого триумфа он сконцентрируется на национальной сборной Беларуси, потому что впереди борьба за путевку на Олимпийские игры в Пекине. Больше спортивных событий в рубрике "Матчбол" (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе