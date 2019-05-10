Эксклюзивные подробности подготовки ко II Европейским играм. Смотрите "Игры.BY" в 20:40

Сегодня на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"- серия дневников мультиспортивного форума Агентства теленовостей. Наши корреспонденты не только повторили трюк Елизаветы ІІ и Джеймса Бонда на Олимпиаде в Лондоне, но и готовы раскрыть эксклюзивные подробности подготовки ко II Европейским играм. Дебют динамической легкой атлетики в Минске и факел форума на самом пике Европы."Игры.BY" в 20:40.