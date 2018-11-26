Смотрите проект "Наши" с Ольгой Мазуренок

В Беларусь она переехала с семьей в 11 лет и только здесь начала заниматься легкой атлетикой. Из-за своеобразной техники в свое время ей пришлось завершить выступление в спортивной ходьбе. Были мысли поставить точку и в спортивной карьере. Но даже после родов она вернулась уже в марафон, чтобы стать чемпионкой. Непростая судьба героя проекта Агентства теленовостей "Наши" Ольги Мазуренок. Смотрите сегодня после "Панорамы".