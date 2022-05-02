Сможет ли "Динамо-Минск" стать первой командой, победившей БАТЭ в этом сезоне - прямая трансляция матча на "Беларусь 5"

Минское "Динамо" - амбициозный клуб, нацеленный исключительно на самый высокий результат. БАТЭ - флагман белорусского футбола. Локомотив борисовчан со старта сезона только набирает обороты, все матчи с участием "желто-синих" оканчивались их победой. Сможет ли минское "Динамо", второй клуб в турнирной таблице, сегодня навязать борьбу лидеру чемпионата или БАТЭ продлит победную серию до шести?



Прямая трансляция встречи на телеканале "Беларусь 5" в 19:00.