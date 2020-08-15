Сможет ли "Лион" выбить из Лиги чемпионов английский суперклуб?

Три полуфиналиста известны, четвертый определится сегодня. В Лиссабоне на стадионе Жозе Алвеладе пройдет заключительный матч 1/4 футбольной Лиги чемпионов. Там сыграет английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". У "горожан" проблем с составом нет, давно травмированный Агуэро не в счет. У французов под вопросом участие в матче трио - Денайер, Корне, Тете. Прямая трансляция встречи начнется на "Беларусь 5" в 10 вечера.