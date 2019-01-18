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"Снежный снайпер" охватывает все больше городов и деревень Беларуси
"Снежный снайпер" охватывает все больше городов и деревень Беларуси. При этом успехи есть даже там, где в силу погодных условий не всегда достаточно снега.
Всего за четыре года развития биатлона в Брестской области регион уже подготовил воспитанника для новополоцкого училища олимпийского резерва. В прошлом году он выиграл соревнования "Снежный снайпер". Нынешние гонки, которые проводятся под патронажем Президентского спортивного клуба, определяют новых талантов. На этот раз под Барановичами, куда съехались представители всех районов Брестской области. Несмотря на плюсовую температуру, организаторы смогли подготовить трассу для двухдневных соревнований.
Отборочные соревнования среди детей и подростков "Снежный снайпер" проходят по всей стране в трех возрастных группах. 8 февраля лучшие съедутся в Раубичи, где определят победителя финального этапа.
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