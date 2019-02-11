"Снежный снайпер" снова попал в цель - накануне прошли финальные гонки

Раубичи в выходные жили биатлоном. "Снежный снайпер - 2019" снова попал в цель - накануне прошли финальные гонки. Итоговый день выдался эстафетным, борьба получилось упорной. О большом финале маленькой Олимпиады биатлонистов-любителей расскажет Ян Пашкевич.

Перейти в режим тренера здесь уже готов каждый участник сборной - это старшая группа снежных снайперов, и почти у всех юных спортсменов это не первый старт на большой лыжне в Раубичах.

А вот подзарядкой спортсменов занимались болельщики - на арене их собралось около трех тысяч. Калории здесь горели не меньше, чем на трассе - трибуны подключили все спецэффекты - дудки, кричалки и даже барабаны.

Такая стремительная волна поддержки придает сил добраться до финиша. Однако после трех километров снежного ралли даже стойкие спортсмены едва держатся на ногах.

На дистанции все по-взрослому - детского размера только экипировка участников. Каждый участник эстафеты оставляет позади два огневых рубежа и десятки снежных виражей ради незабываемого мгновения, когда окажешься по другую сторону финишной черты.

И хоть азарт борьбы еще обжигал снежную лыжню, многие участники уже начали скучать по незабываемым моментам борьбы и дружбы маленькой Олимпиады в Раубичах.

А тем временем более чем полторы сотни юных спортсменов стали еще ближе к олимпийскому золоту, хоть и на несколько мгновений - награды и персональные сувениры победителям вручила Дарья Домрачева.

И сразу же после интервью в направлении Дарьи устремилось еще больше камер - каждый маленький поклонник сделал фото с олимпийской чемпионкой, а многие даже попали на ее страничку в Instagram.