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"Снежный снайпер" снова попал в цель - накануне прошли финальные гонки
Раубичи в выходные жили биатлоном. "Снежный снайпер - 2019" снова попал в цель - накануне прошли финальные гонки. Итоговый день выдался эстафетным, борьба получилось упорной. О большом финале маленькой Олимпиады биатлонистов-любителей расскажет Ян Пашкевич.
Перейти в режим тренера здесь уже готов каждый участник сборной - это старшая группа снежных снайперов, и почти у всех юных спортсменов это не первый старт на большой лыжне в Раубичах.
А вот подзарядкой спортсменов занимались болельщики - на арене их собралось около трех тысяч. Калории здесь горели не меньше, чем на трассе - трибуны подключили все спецэффекты - дудки, кричалки и даже барабаны.
Такая стремительная волна поддержки придает сил добраться до финиша. Однако после трех километров снежного ралли даже стойкие спортсмены едва держатся на ногах.
На дистанции все по-взрослому - детского размера только экипировка участников. Каждый участник эстафеты оставляет позади два огневых рубежа и десятки снежных виражей ради незабываемого мгновения, когда окажешься по другую сторону финишной черты.
И хоть азарт борьбы еще обжигал снежную лыжню, многие участники уже начали скучать по незабываемым моментам борьбы и дружбы маленькой Олимпиады в Раубичах.
А тем временем более чем полторы сотни юных спортсменов стали еще ближе к олимпийскому золоту, хоть и на несколько мгновений - награды и персональные сувениры победителям вручила Дарья Домрачева.
И сразу же после интервью в направлении Дарьи устремилось еще больше камер - каждый маленький поклонник сделал фото с олимпийской чемпионкой, а многие даже попали на ее страничку в Instagram.
Абсолютным же чемпионом эстафетного дня стал Минск - его сборные оказались неудержимыми во всех возрастах. Столичная же команда стала сильнейшей в общекомандном рейтинге. Следом - Минская и Гомельская области. Затишье в Раубичах продлится всего неделю - 18 февраля очередной биатлонный ураган разыграется уже на "Гонке легенд".
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