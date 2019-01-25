ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Снежный снайпер" собрал в Раубичах почти триста юных биатлонистов

Почти триста юных биатлонистов собрал минский областной этап соревнований среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.

В региональный финал из них выберут 24 самых быстрых и точных. Принимают соревнования Раубичи, где уже в феврале пройдут Открытый чемпионат Европы по биатлону и "Гонка легенд". Юные спортсмены выступают в трех возрастных группах: от 11-ти до 16-ти лет. Сегодня за пьедестал в спринтерских гонках боролись девушки. У многих мысли о спортивной карьере появляются именно на подобных стартах.

Завтра бороться за медали будут юноши, а завершится областной этап в воскресенье смешанными эстафетами. Финал пройдет в Раубичах с 8 по 10 февраля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все