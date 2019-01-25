"Снежный снайпер" собрал в Раубичах почти триста юных биатлонистов

В региональный финал из них выберут 24 самых быстрых и точных. Принимают соревнования Раубичи, где уже в феврале пройдут Открытый чемпионат Европы по биатлону и "Гонка легенд". Юные спортсмены выступают в трех возрастных группах: от 11-ти до 16-ти лет. Сегодня за пьедестал в спринтерских гонках боролись девушки. У многих мысли о спортивной карьере появляются именно на подобных стартах.