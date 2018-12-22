Со счетом 9:4 завершилась встреча между командой Президента Беларуси и сборной Брестской области

Эти предпраздничные дни наполнены самыми яркими традициями современной Беларуси. И если выше мы говорили о сплоченности белорусов в совершении добрых дел, то неотъемлемой новогодней традицией является и спортивная сплоченность. В канун рождественских выходных разворачиваются настоящие хоккейные баталии в рамках 12-х республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

9:4. С таким счетом сегодня завершилась встреча между командой Президента Беларуси и сборной Брестской области, которую принимала новая площадка - "Олимпик Парк" на проспекте Победителей. Несмотря на итоговую разницу в счете, в заключительном периоде брестчане показали характер и забросили 3 шайбы. Однако большой задел случился к экватору матча. Счет открыл капитан команды Президента Олег Антоненко. Александр Лукашенко свой первый бал набрал, когда ассистировал Даниэлю Корсо. Следующий точный бросок нанесет уже Глава государства - и счет станет 4:0. Эта победа стала четвертой для команды Президента. С 8-ю баллами она находится во главе турнирной таблицы.