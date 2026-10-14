Соболенко начнет выступление на WTA-1000 в Ухане матчем с американкой Энн Ли

14 октября Арина Соболенко стартует на престижном WTA-1000 в Ухане. В матче 2-го раунда белоруска сразится с американкой Энн Ли.

Ранее теннисистки встречались трижды, и все очные встречи остались за белоруской. Явной фавориткой специалисты называют 2-ю ракетку мира и в очередном поединке.

Встреча начнется не ранее 14:10, прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".

Местный турнир Соболенко выигрывала трижды в карьере - в 2018, 2019 и 2024 годах. Если минчанка будет успешна в Китае и в этот раз, то это позволит ей сократить разрыв от лидера чемпионской гонки Елены Рыбакиной, которая пропускает состязания в Поднебесной.