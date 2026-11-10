Соболенко с победы над Муховой начинает выступление на итоговом турнире WTA

Арина Соболенко с победы над Каролиной Муховой из Чехии начинает выступление на итоговом турнире WTA. Соревнования принимает американский Индиан-Уэллс. Белоруске понадобилось 2 партии, чтобы в первом матче сломить сопротивление оппонентки - 7:6 в первой и 7:5 во второй.

Мухова - седьмая ракетка мира, а наша Арина - по-прежнему на второй позиции, даже в случае победы на итоговом турнире не сможет опередить Елену Рыбакину из Казахстана. Также во второй группе Соболенко сыграет с россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной.

В полуфинал выйдут 2 лучшие теннисистки из квартета.