Соболенко стартует на турнире WTA-1000 в Цинциннати

Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко вечером 16 августа стартует на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати с призовым фондом почти 7,5 млн долларов. Это один из последних этапов подготовки к US Open.

Во втором круге состязаний в штате Огайо минчанка посоперничает с австралийкой Талией Гибсон. Поединок начнется не ранее 22:00. Прямую трансляцию матча покажет телеканал "Беларусь 5".

Грядущая очная битва станет для теннисисток первой в истории. Соболенко - лидер планетарного табеля. Гибсон - 65-я ракетка мира.