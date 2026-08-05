Соболенко уверенно стартовала на турнире в Торонто

Арина Соболенко успешно начала свое выступление на турнире серии WTA-1000 в канадском Торонто. В матче второго раунда белоруска прошла японку Моюку Учижиму.



Соперница - представительница второй сотни. Однако на старте поединка оппонентка даже вела 2:0. Правда, затем минчанка переломила ход первой партии в свою пользу - 6:3. И с таким же счетом завершился второй сет в пользу нашей теннисистки. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

"Я довольна своим выступлением. Знала еще до матча, что у меня могут возникнуть некоторые трудности после короткого перерыва, но была к этому готова. И рада, что физически была готова к бою. Что касается вариативностии в игре, то мы много этим занимаемся на тренировках. Честно говоря, сейчас моя цель - вернуться к основам и не усложнять".

В следующем круге Соболенко сыграет с еще одной представительницей Азии - китаянкой Чжан Шуай, которая располагается на 62-й позиции в планетарном табеле.