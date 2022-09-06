Соболенко 7 сентября может повторить свое лучшее достижение в карьере - выйти в полуфинал US Open

7 сентября в 19:00 Арина Соболенко может повторить свое лучшее достижение в карьере - выйти в полуфинал Открытого чемпионата США c призовым фондом 60 млн. долларов - соперница Каролина Плишкова из Чехии. Прошедшей ночью белоруска сражалась с представительницей Америки Даниэль Коллинз. В затяжном поединке, который длился 2 часа 25 минут, Арина победила - 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Соболенко. Белоруска 8 раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. К сожалению, Илья Ивашко и Виктория Азаренко ракетки на US Open зачехлили.