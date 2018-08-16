Соболенко - Гарсиа. Сегодня матч за путевку в четвертьфинал турнира в американском Цинциннати

Соболенко против Гарсии. Сегодня пройдет матч за путевку в четвертьфинал турнира в американском Цинциннати. Его призовой фонд - почти 3 миллиона долларов. Накануне белоруска отыграла два матчбола и выбила из борьбы восьмую ракетку мира Каролину Плишкову в трех сетах 2:6, 6:3, 7:5. В онлайн-рейтинге Арина поднялась на 32-е место. Каролин Гарсиа пятая ракетка мира. Ранее на кортах теннисистки не пересекались.