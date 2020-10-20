Соболенко и Мертенс вышли во второй круг парного разряда турнира в Остраве

В отличие от Виктории Азаренко Арина Соболенко продолжает выступление в парном разряде теннисного турнира в Остраве. В дуэте с Элизе Мертенс девушки справились с Джессикой Малечковой и Шанталь Скамловой 5:7. 6:1, 10:5. Правда, обе белоруски заявлены на турнире в одиночном разряде. Свое выступление здесь наши теннисистки начнут со второго круга. И соперница Виктории уже известна - ею стала Бабрара Крейчикова, которая на старте переиграла свою соотечественницу Терезу Мартинцову 7:5, 6:1. Напомним, "Беларусь 5" ведет трансляции с чешских кортов.