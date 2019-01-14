Соболенко и Саснович идут дальше, Лапко выбывает

Белорусские теннисистки провели матчи стартового круга на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open. Арина обыграла россиянку Анну Калинскую 6:1, 6:4, а вот Вера уступила шведке Ларссон 5:7. При счете 0:3 во второй партии Лапко снялась с соревнований.

