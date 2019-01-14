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Соболенко и Саснович идут дальше, Лапко выбывает

Белорусские теннисистки провели матчи стартового круга на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open. Арина обыграла россиянку Анну Калинскую 6:1, 6:4, а вот Вера уступила шведке Ларссон 5:7. При счете 0:3 во второй партии Лапко снялась с соревнований.

Затем Александра Саснович не оставила шансов бельгийке Кирстен Флипкенс - 6:1, 6:1. Напомним, в основном раунде Australian Open заявлены еще два наших спортсмена - Виктория Азаренко и Илья Ивашко.

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