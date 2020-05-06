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Соболенко и Саснович играют в Минске
Одна из лучших теннисисток мира играет в Минске! Пока все международные турниры отменены или перенесены, Белорусская федерация организовала матчевую встречу с участием наших звезд. 8 мужчин и 8 женщин разделены на две группы и сыграют по сокращенной программе. Победители квартетов попадут в финал. На кортах Дворца тенниса Александра Саснович и Арина Соболенко. Прямо сейчас 11-ая ракетка мира встречается с 15-летней Эвелиной Ласкевич. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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