Соболенко и Саснович проиграли в матчах третьего круга Australian Open

Неудачно сложился третий круг первого в сезоне турнира из серии Большого шлема AustralianOpen для белорусок в одиночном разряде. Александра Саснович в 1/16 финала уступила 44-ой ракетке мира Анастасии Павлюченковой из России 0:6, 3:6. Арина Соболенко также в двух сетах проиграла семнадцатилетней американке Аманде Анисимовой 3:6, 2:6.