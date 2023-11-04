Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал итогового турнира WTA

Арина Соболенко пробилась в полуфинальную стадию итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканском Канкуне, сообщаетБЕЛТА.

В своем третьем поединке группы Бакалар первая ракетка планеты одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая занимает 4-е место в мировом рейтинге, - 6:2, 3:6, 6:3. Эта встреча началась еще 2 ноября, но была остановлена из-за непогоды во втором сете при счете 5:3 в пользу Рыбакиной. После возобновления игры белоруска уступила вторую партию, а в решающем третьем сете взяла верх - 6:3.

В первом туре Арина Соболенко обыграла греческую теннисистку Марию Саккари (9-й номер рейтинга WTA) - 6:0, 6:1, а затем проиграла американке Джессике Пегуле (5) - 4:6, 3:6. Пегула выиграла все три поединка и заняла первое место.

В группе Четумаль польская теннисистка Ига Свентек (2) также одержала три виктории и в полуфинале сыграет с Ариной Соболенко. Второй полуфинальный матч станет американским: Джессика Пегула встретится с Кори Гауфф (3).

Победители полуфинальных встреч 5 ноября встретятся в финале. Общий призовой фонд итогового турнира WTA-2023 составляет рекордную сумму за всю историю - $9 млн.