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Соболенко обыгрывает Контавейт и выходит в полуфинал турнира WTA в Штутгарте
Сила духа и характера, несмотря ни на что. Арина Соболенко на престижном турнире серии WTA в битве за выход в полуфинал обыгрывает эстонку Анетт Контавейт (шестую строчку планетарного табеля). Поединок продолжался час и 47 минут. Первый сет выиграла Арина, 6:4, второй отрезок игры остался за представительницей Эстонии, 6:3. В финальную стадию поединка наша соотечественница шагнула уверенно, 6:1. Соперницей Арины в полуфинале станет испанка Паула Бадоса Хиберт.
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