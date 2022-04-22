Соболенко обыгрывает Контавейт и выходит в полуфинал турнира WTA в Штутгарте

Сила духа и характера, несмотря ни на что. Арина Соболенко на престижном турнире серии WTA в битве за выход в полуфинал обыгрывает эстонку Анетт Контавейт (шестую строчку планетарного табеля). Поединок продолжался час и 47 минут. Первый сет выиграла Арина, 6:4, второй отрезок игры остался за представительницей Эстонии, 6:3. В финальную стадию поединка наша соотечественница шагнула уверенно, 6:1. Соперницей Арины в полуфинале станет испанка Паула Бадоса Хиберт.