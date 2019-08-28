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Соболенко переиграла Азаренко в первом круге US Open
Побеждает молодость. На Открытом чемпионате США по теннису этой ночью прошел суперматч для белорусских болельщиков. Уже в первом круге встречались Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Экс первая ракетка мира выиграла первый сет - 6:3. Во втором с таким счетом сильнее была уже Соболенко, а в решающей партии Арина дожала Викторию - 6:4 и во втором круге сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана.
В мужском одиночном разряде впервые в карьере стартовый раунд US Open преодолел Егор Герасимов. Наш спортсмен обыграл Ллойда Харриса из ЮАР - 7:5, 7:6, 7:6. А вот Илья Ивашко в своем поединке уступил.
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