Соболенко переиграла Азаренко в первом круге US Open

Побеждает молодость. На Открытом чемпионате США по теннису этой ночью прошел суперматч для белорусских болельщиков. Уже в первом круге встречались Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Экс первая ракетка мира выиграла первый сет - 6:3. Во втором с таким счетом сильнее была уже Соболенко, а в решающей партии Арина дожала Викторию - 6:4 и во втором круге сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана.



В мужском одиночном разряде впервые в карьере стартовый раунд US Open преодолел Егор Герасимов. Наш спортсмен обыграл Ллойда Харриса из ЮАР - 7:5, 7:6, 7:6. А вот Илья Ивашко в своем поединке уступил.



