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Соболенко победила Азаренко и вышла в финал турнира в австралийском Брисбене

Соболенко победила Азаренко и вышла в финал турнира в австралийском Брисбене

Арина Соболенко победила Викторию Азаренко и вышла в финал турнира WTA-500 в австралийском Брисбене с призовым фондом 1,7 млн долларов, сообщаетБЕЛТА.

В сегодняшнем белорусском полуфинальном дерби Соболенко выиграла в двух сетах - 6:1, 6:4. Поединок продолжался 1 час 29 минут. В первой партии вторая ракетка мира сразу захватила инициативу, отдав Азаренко всего два гейма. Второй сет прошел в более упорной борьбе, но в итоге Соболенко все же выиграла и второй раз подряд вышла в финал. В активе победительницы 10 эйсов при трех у Азаренко.

Завтра в решающем поединке Соболенко встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, которая в первом полуфинальном матче победила чешку Линду Носкову - 6:3, 6:2

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