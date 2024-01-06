Соболенко победила Азаренко и вышла в финал турнира в австралийском Брисбене

В сегодняшнем белорусском полуфинальном дерби Соболенко выиграла в двух сетах - 6:1, 6:4. Поединок продолжался 1 час 29 минут. В первой партии вторая ракетка мира сразу захватила инициативу, отдав Азаренко всего два гейма. Второй сет прошел в более упорной борьбе, но в итоге Соболенко все же выиграла и второй раз подряд вышла в финал. В активе победительницы 10 эйсов при трех у Азаренко.