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Соболенко покидает престижный турнир WTA-1000 в Майами, Азаренко идет дальше
Виктория Азаренко идет дальше, а Арина Соболенко покидает престижный турнир серии WTA-1000 в Майами. Азаренко в матче третьего круга в двух партиях (6:4, 7:5) справилась с седьмой ракеткой мира - китаянкой Чжэн Циньвэнь и в 1/8 финала сыграет с британкой Кэти Бултер. Соболенко же не справилась с Ангелиной Калининой из Украины - 4:6, 6:1, 1:6.
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