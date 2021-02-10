Соболенко пробилась во второй круг Australian Open в парном разряде

В парном разряде Соболенко в дуэте с Элизе Мертенс вышла во второй круг. Белорусско-бельгийский дуэт одержал волевую викторию во встрече с тандемом Корнелия Листер (Швеция) - Алисон Ван Эйтванк (Бельгия) - 3:6, 7:5, 6:4. Александра Саснович завершает и выступление в парном турнире в дуэте с Мартой Костюк.