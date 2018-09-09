Соболенко против Лепченко, Говорцова против Ан

В Квебеке завтра стартует теннисный турнир с призовым фондом более двухсот двадцати тысяч долларов. В женском одиночном разряде заявлены две белоруски - посеянная под первым номером Арина Соболенко и Ольга Говорцова. Соболенко начнет выступление матчем с американкой Варварой Лепченко - 118-й ракеткой мира. Девушки уже пересекались на корте. В очной встрече сильнее была белоруска. Говорцова встретится с Кристи Ан из США, 145-м номером мирового рейтинга.