Соболенко с победы стартует на Australian Open

Арина Соболенко с непростой победы стартует на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open. В первом круге белоруска за 2 часа и 4 минуты обыграла хозяйку кортов - 128-ю ракетку планеты Сторм Сандерс. Уступив в первом сете 5:7, во втором Арина уступала 1:3, но сумела переломить ход поединка - выиграла пять геймов подряд, взяв второй сет, а в третьем довела дело до победы 6:2. В следующем раунде Арина сразится с китаянкой Ван Синьюй, а уже завтра ориентировочно в три ночи по минскому времени Виктория Азаренко во втором круге мейджора сыграет против Джил Тайхман.