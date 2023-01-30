Соболенко стала второй ракеткой мира после победы на Australian Open

Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на открытом чемпионате Австралии поднялась на вторую позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет БелТА.

Перед стартом Australian Open она занимала 5место, а после триумфа в Мельбурне поднялась на три строки, имея в своем активе 6100 очков. Арина Соболенко в прошлом году уже добиралась до второго места мирового рейтинга.