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Соболенко стала второй ракеткой мира после победы на Australian Open
Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на открытом чемпионате Австралии поднялась на вторую позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет БелТА.
Перед стартом Australian Open она занимала 5место, а после триумфа в Мельбурне поднялась на три строки, имея в своем активе 6100 очков. Арина Соболенко в прошлом году уже добиралась до второго места мирового рейтинга.
Полуфиналистка нынешнего австралийского первенства Виктория Азаренко переместилась с 24-й на 16-ю позицию (2138 баллов). Еще одна белоруска - Александра Саснович - занимает 37место (1291).
Фото:ausopen.com
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