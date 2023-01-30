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Соболенко стала второй ракеткой мира после победы на Australian Open

Соболенко стала второй ракеткой мира после победы на Australian Open

Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на открытом чемпионате Австралии поднялась на вторую позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет БелТА.

Перед стартом Australian Open она занимала 5место, а после триумфа в Мельбурне поднялась на три строки, имея в своем активе 6100 очков. Арина Соболенко в прошлом году уже добиралась до второго места мирового рейтинга.

Полуфиналистка нынешнего австралийского первенства Виктория Азаренко переместилась с 24-й на 16-ю позицию (2138 баллов). Еще одна белоруска - Александра Саснович - занимает 37место (1291).

Фото:ausopen.com

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