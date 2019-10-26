Арина Соболенко в финале малого итогового турнира WTA

Большой успех белорусского тенниса. Арина Соболенко выходит в финал малого итогового теннисного турнира WTA "Элит трофи". Интригующее и напряженное противостояние с чешской спортсменкой Каролиной Муховой на стадии полуфинала завершилось несколько минут назад именно в пользу примы отечественного тенниса. Игра и по рисунку, и по счету получилась непредсказуемой - 7:5, 7:6. Однако именно Арина продемонстрировала свой класс и добилась победы.



Теперь нас ждет финальный поединок, в котором Арина Соболенко сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс. За свою историю девушки пять раз встречались в очном противостоянии. И пока преимущество на стороне голландки - 4:1. Матч пройдет уже завтра. Начало в 8:00. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".



