Соболенко в трех шагах от победы на Australian Open, минское "Динамо" сохраняет место в плей-офф КХЛ - о главных спортивных новостях в рубрике "Матчбол"

Арина Соболенко в трех шагах от защиты титула на Australian Open. Белоруска добралась до четвертьфинала первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Тем временем продолжают радовать белорусских любителей спорта биатлонисты - отлично выступила наша команда на Кубке России.