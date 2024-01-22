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Соболенко в трех шагах от победы на Australian Open, минское "Динамо" сохраняет место в плей-офф КХЛ - о главных спортивных новостях в рубрике "Матчбол"

Арина Соболенко в трех шагах от защиты титула на Australian Open. Белоруска добралась до четвертьфинала первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Тем временем продолжают радовать белорусских любителей спорта биатлонисты - отлично выступила наша команда на Кубке России.

А хоккеисты минского "Динамо" по-прежнему сохраняют место в плей-офф КХЛ. Подробности спортивныйобозревательАТН рассказалв рубрике "Матчбол" (см. видео).

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