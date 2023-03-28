ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Майами

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Майами

Белоруска Арина Соболенко продолжает борьбу на теннисном турнире Miami Open, пишет Sputnik.

В 1/8 финала вторая ракетка планеты была сильнее чешки Барборы Крейчиковой, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге.

Белорусская теннисистка одолела соперницу в двух сетах - 6:3, 6:2. Белоруска оформила восемь эйсов и выиграла девять геймов на подаче, заставив при этом чешскую спортсменку сделать пять двойных ошибок.

В четвертьфинале Соболенко встретится с румынкой Сораной Кырстей, располагающейся на 51-й строчке мирового рейтинга.

Фото:НОК Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все