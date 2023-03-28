Арина Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Майами

Белоруска Арина Соболенко продолжает борьбу на теннисном турнире Miami Open, пишет Sputnik.



В 1/8 финала вторая ракетка планеты была сильнее чешки Барборы Крейчиковой, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге.



Белорусская теннисистка одолела соперницу в двух сетах - 6:3, 6:2. Белоруска оформила восемь эйсов и выиграла девять геймов на подаче, заставив при этом чешскую спортсменку сделать пять двойных ошибок.



В четвертьфинале Соболенко встретится с румынкой Сораной Кырстей, располагающейся на 51-й строчке мирового рейтинга.



Фото:НОК Беларуси