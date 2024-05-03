Соболенко вышла в финал турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв представительницу Казахстана

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал турнира WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 7,8 млн евро, сообщает БЕЛТА .

В полуфинале вторая ракетка мира одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая занимает 4-е место в рейтинге WTA, - 1:6, 7:5, 7:6 (7:5). В решающем поединке соперницей белоруски будет первая ракетка планеты полька Ига Свентек, разгромившая в первом полуфинальном матче американку Мэдисон Киз (20-й номер мирового рейтинга) - 6:1, 6:3. В решающем поединке прошлого мадридского турнира Соболенко обыграла Свентек.

На пути к финалу Соболенко обыграла также польскую теннисистку Магду Линетт (48), американок Робин Монтгомери (183) и Даниэль Коллинз (15), а также россиянку Мирру Андрееву (43).

В полуфинальных встречах мужских соревнований американец Тейлор Фриц (13) встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым (8), а представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (35) сыграет с чехом Иржи Лехечкой (31).

Турнир на открытых грунтовых кортах Мадрида завершится 5 мая.