Соболенко вышла в полуфинал итогового турнира WTA - с кем белоруска поспорит за выход в финал?

Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в плей-офф итогового турнира WTA! В последний раз до этой стадии наши соотечественницы добирались ровно десять лет назад - Виктория Азаренко преодолевала групповой этап в 2012 году. Минувшей ночью в американском Форт-Уэрте первая ракетка Беларуси и седьмая в мире уверенно справилась с третьей в планетарном табеле - хозяйкой кортов Джессикой Пегулой - 6:3, 7:5.