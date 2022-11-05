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Соболенко вышла в полуфинал итогового турнира WTA - с кем белоруска поспорит за выход в финал?

Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в плей-офф итогового турнира WTA! В последний раз до этой стадии наши соотечественницы добирались ровно десять лет назад - Виктория Азаренко преодолевала групповой этап в 2012 году. Минувшей ночью в американском Форт-Уэрте первая ракетка Беларуси и седьмая в мире уверенно справилась с третьей в планетарном табеле - хозяйкой кортов Джессикой Пегулой - 6:3, 7:5.

Для Соболенко эта победа стала второй на престижных соревнованиях, в группе Нэнси Ричи белоруска заняла второе место, пропустив вперед лишь Марию Саккари из Греции.

За выход в финал итогового турнира Соболенко поспорит с первой ракеткой мира, победительницей параллельного квартета Игой Швентек из Польши. В пяти очных встречах наша Арина одержала всего одну победу, но в сентябре на открытом чемпионате США оказала сопернице достойное сопротивление, уступив в трех партиях. Ближайшей ночью завершится групповой этап, Швентек проведет свой заключительный матч группового этапа, а далее стартуют полуфиналы. Финальный матч пройдет в ночь с понедельника на вторник.

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