Сола финишировала четвертой в последней гонке сезона на Кубке Содружества по биатлону

В спортивном комплексе "Долина уюта" в Мурманске подходит к концу четвертый и заключительный этап розыгрыша Кубка Содружества по биатлону, сообщает БЕЛТА.

Программу последнего соревновательного дня сезона-2023/24 открыл женский масс-старт. Участие в гонке приняли 20 биатлонисток, в том числе белоруски Дарья Кудаева и победительница пятничного спринта Анна Сола. Два первых огневых рубежа сегодня дались Анне нелегко: из десяти выстрелов лежа она смазала три и на экваторе дистанции в 12,5 км занимала четвертое место. Подняться выше во второй половине гонки нашей спортсменке не удалось, несмотря на всего лишь одну ошибку при стрельбе стоя - трио лидеров справилось с этим упражнением не хуже.

Таким образом, Сола пересекла финишную черту четвертой, уступив бронзовой позиции 45 секунд. Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Содружества Анна трижды поднималась на пьедестал: помимо триумфа в спринте в пятницу, 12 апреля, белоруска брала золото в январском масс-старте в Раубичах, а также выигрывала серебро декабрьского спринта в Уфе.

Дарья Кудаева с тремя промахами сегодня расположилась на 17-й позиции. Сильнейшей в масс-старте оказалась Наталия Шевченко, второй финишировала Анастасия Гореева, тройку призеров замкнула Ирина Казакевич, ставшая благодаря этому победительницей общего зачета Кубка Содружества. За 11 гонок сезона представительница Свердловской области набрала 1142 очка, опередив ближайшую из соперниц Тамару Дербушеву на 23 балла.

