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Солигорск принимает центральный матч 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Солигорск 23 сентября принимает центральный матч 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В гости к местному "Шахтеру" наведается лидер первенства - минское "Динамо".

Напомним, "горняки" после скандала с договорными матчами в текущем розыгрыше вынуждены бороться за сохранение прописки в Высшей лиге и располагаются в турнирной таблице на предпоследнем месте пока с отрицательным балансом в графе "набранные очки".

Прямая трансляция игры начнется в 20:55 на телеканале "Беларусь 5".

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