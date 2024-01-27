Солигорск принял игры чемпионата России по баскетболу 3х3

Город Солигорск - столица белорусских шахтеров - в эти дни стал еще и столицей чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужских команд. Впервые в истории матчи первенства наших восточных соседей в этом виде спорта организованы за рубежом, и Солигорск справился на отлично с проведением турнира. Это подчеркнул глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который лично открывал соревнования. Игры проходили на базе спорткомплекса "Шахтер", в них принимали участие 12 дружин: из России, Беларуси, Сербии и Китая. Спортсмены из этих стран прикоснулись и к истории белорусского города, побывав на экскурсии в подземном отделении Республиканской больницы спелеолечения. Напомним, баскетбол 3х3 является олимпийским видом спорта, и на Играх в Токио как раз россияне стали серебряными призерами, а сборная Сербии увезла домой бронзу.