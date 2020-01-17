Солигорский "Шахтер", "Динамо-Молодечно" и гродненский "Неман" усиливаются перед плей-офф в Экстралиге

Ряды "горняков" пополнил Данила Карабань. Нынешний сезон нападающий начинал в системе китайского "Куньлунь Рэд Стар". В ВХЛ Карабань провел 19 матчей, в которых отметился одним результативным баллом. В "Динамо-Молодечно" перешел четырехкратный чемпион Беларуси Алексей Бадун. В этом году защитник сыграл за "Неман" 31 матч и набрал 4 очка. В то же время в состав гродненцев вошел российский форвард Роман Бердников. Текущий сезон нападающий начинал в ханты-мансийской "Югре" из ВХЛ, где провел 23 матча и отметился 4 баллами.