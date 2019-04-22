Солигорский "Шахтер" - единоличный лидер чемпионата Беларуси по футболу

Лишь "горняки" не теряли очков в стартовых четырех турах. Накануне на юге страны коллектив Сергея Ташуева добился виктории 1:0 над "Гомелем", Николай Януш отличился в концовке встречи.



В других воскресных матчах "Ислочь" взяла верх над "Слуцком" - 3:1, а брестское "Динамо" потеряло первые очки, сыграв вничью 1:1 с "Энергетиком-БГУ". У "Шахтера" 12 баллов, на два пункта меньше у двух "Динамо" - брестского и минского.