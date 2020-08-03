Солигорский "Шахтер" - единоличный лидер чемпионата Беларуси по футболу после 20 туров

Накануне финишировала уже вторая треть первенства. По потерянным очкам от "горняков" не отстает гродненский "Неман". БАТЭ же накануне в Жодино остался без очков в матче с "Торпедо-БелАЗ", хоть и вел 2:1 после первого тайма. Габриэль Рамос и Дмитрий Антилевский принесли волевую викторию 3:2 "автозаводцам". Результаты всех встреч тура на экране.







Отметим викторию "Белшины" над "Смолевичами" в матче аутсайдеров. "Рух" сильнее "Минска" 1:0, "Городея" расходится миром 1:1 с "Энергетиком-БГУ".



Так выглядит первая половина турнирной таблицы. "Шахтер" на три балла опережает БАТЭ и "Неман", но у гродненцев есть еще игра в запасе. Четвертая команда "Торпедо-БелАЗ" отстает от третьей позиции на 4 балла.



