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Солигорский "Шахтер" и польский "Лех" сыграли вничью

На этой же стадии квалификации Лиги Европы солигорский "Шахтер" принимал у себя дома польский "Лех" и сыграл вничью - 1:1.

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