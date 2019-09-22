Солигорский "Шахтер" крупно побеждает "Витебск"

Футбольный клуб "Витебск" продолжает стремиться к зоне вылета Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. В матче 22-го тура солигорский "Шахтер" крупно побеждает северян на домашнем стадионе. Уже к 8-й минуте "горняки" вели со счетом 2-0. К концу поединка цифры для "Витебска" стали совершенно неприятными - 4-0. "Шахтер" в турнирной таблице делит с БАТЭ вторую строчку. "Витебск" - - 12-й.