Солигорский "Шахтер" обыгрывает "Витебск" 2:1 в перенесенном матче 17-го тура чемпионата страны и поднимается на 2 место, оппонент опускается на третье, имея в активе на балл меньше. В эти минуты в Жодино уже идет игра 16-го тура "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо-Минск". В 20:35 в прямом эфире на "Беларусь 5" встреча 18-го тура "Динамо-Брест" - БАТЭ.