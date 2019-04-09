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Солигорский "Шахтер" одержал победу в первом матче бронзовой серии Экстралиги

На своем льду "горняки", уступая по ходу первого периода со счетом 1:2, сумели сравнять счет во второй двадцатиминутке и перевести игру в овертайм, где победу хозяевам принес точный бросок Камбовича. Второй матч серии до четырех побед пройдет сегодня в Солигорске.

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