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Солигорский "Шахтер" первым из белорусских клубов покидает Лигу Европы

Во втором раунде квалификации "горняки" только в дополнительное время уступили "Леху". 1:1 в Солигорске, такой же счет в Польше, но в экстратаймах западные соседи забивают дважды, а наши футболисты получают сразу три удаления. 

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