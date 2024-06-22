Солигорский "Шахтер" победил "Гомель" в поединке футбольного чемпионата Беларуси

Главный тренер футбольного "Гомеля" Андрей Горовцов извинялся за реализацию моментов своей команды. Накануне в поединке 13-го тура чемпионата страны против солигорского "Шахтера" "южане" нанесли 18 ударов по воротам, из них 8 пришлись в створ. А точен был только Эффаге под занавес встречи. Итоговое поражение - 1:2. У "горняков" отличились Кабышев и Ковалевич. Таким образом солигорчане прервали 11-матчевую безвыигрышную серию. "Кроты" - в подвале турнирной таблицы. "Гомель" по-прежнему на седьмом месте.