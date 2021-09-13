Солигорский "Шахтер" попытается заявиться в волейбольную Суперлигу в сезоне 2022/2023

Солигорский "Шахтер" намерен выступить в российской волейбольной Суперлиге в сезоне 2022-2023. Эту информацию в интервью Агентству теленовостей озвучил главный тренер команды Виктор Бекша, подводя итоги для сборной Беларуси чемпионата Европы. Наши парни, напомним, в плей-офф выйти не смогли. Сюжет о волейболе завтра в рамках проекта "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".