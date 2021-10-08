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Солигорский "Шахтер" пробился во второй раунд квалификации ЛЧ

Солигорский "Шахтер" пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв во втором матче самобытный британский клуб "Полония" 3:1. Обе встречи, отметим, проходили в польском Белхатуве из-за ковидных ограничений. "Полония" была основана в Великобритании выходцами из Польши, и по-прежнему под знамена клуба привлекает волейболистов из исторической родины.

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